 

Колоссальное цунами высотой 20 метров затопило «британскую Атлантиду»

17.07.2020, 12:17, Разное

Археологам удалось восстановить картину затопления «британской Атлантиды», когда на остров обрушились 20-метровые волны цунами, затопившие 7000 квадратных километров. Катастрофа могла произойти в 6200 году до нашей эры.
В ту эпоху население Британии формировали охотничьи общины численностью 50 000 человек. Большинство из них проживали в прибрежных районах, где они добывали морские ресурсы. Поэтому они оказались в зоне риска, когда поднялась волна цунами. По словам ученых, в один миг погибнуть могли до 12 000 человек.

Катастрофическое цунами возникло из-за крупного землетрясения, когда в воду обрушились обломки континентальной породы. Поднявшаяся волна достигла Восточной Англии и других земель, которые сейчас находятся под водой в южной части Северного моря. Из-за этого данный район был назван «британской Атлантидой».





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