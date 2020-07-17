 

Honor представила новые бюджетные планшеты Honor 6 и Honor X6

17.07.2020, 12:09, Разное

Honor, суббренд компании Huawey, представил новые бюджетные устройства. Стоимость планшетов Honor 6 и Honor X6 начинается от 157 долларов США.
Устройства показали в рамках мероприятия Honor Smart Life, на котором специалисты марки анонсировали ряд гаджетов. Обе модификации оснащены 10,1-дюймовыми дисплеями и поддерживают формат Full HD. Кроме того, каждое устройство Honor 6 и Honor X6 получило функцию двойной системы защиты глаз. Также стоит сказать, что на обоих сериях планшетов можно работать со стилусом, чувствительным к силе нажатия.

Инженеры компании подготовили сразу пять версий Honor 6, причем поддержку мобильных сетей четвертого поколения получили только две из них. В остальных подключение интернета осуществляется через WiFi, мобильные данные они не принимают. Оперативная память устройств равна 3 и 4 гигабайтам в зависимости от модификации. При этом хранить контент любого рода можно на флэш-накопителях объемом в 32, 64 и 128 гигабайт. В торговых сетях планшеты появятся с ценниками в 185, 199, 228, 242 и 271 доллар США.

Модели Honor с индексом X6 оснащены модулями ОЗУ в 3 и 4 гигабайта и 32, и 64-гигабайтными чипами основной памяти. Толщина корпуса аппарата равна 7,55 миллиметра при весе в 460 грамм. Дизайнеры компании создали две цветовые версии планшета, светло-серую и мятно-зеленую. Также стоит отметить наличие фирменной звуковой системой Histen 6.1, включающей мощные и громкие стереодинамики. Плавную работу приложений обеспечивает оболочка MagicUI 3.1. Стоимость аппаратов составляет 157 и 171 доллар. Продажи устройств начнутся уже 28 июля, больше информации о новинках появится ближе к этой дате.





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