 

Диетолог назвал главные ошибки худеющих к лету

17.07.2020, 12:09, Разное

Диетолог пояснил о главных ошибках людей, стремящихся похудеть до лета. Суть правильной диета заключается в обретении стройной фигуры непосредственно в жаркое время года.
Как пишет Newinform, основная ошибка людей, соблюдающих диету, заключается в неправильном выборе времени для похудения. Ограничение рациона необходимо вводить не перед наступления сезона отпусков, а уже непосредственно летом.

Избавиться от лишнего веса в холодное время года сложнее, так как из-за температуры воздуха организм тратит больше энергии, чем в теплый сезон. Вследствие этого человек менее успешно контролирует аппетит, стремясь возобновить энергетический баланс. Расщепление пищи происходит благодаря реакции окисление, которое, в свою очередь, сопровождается выделением энергии, только некоторая часть из которой может быть уловлена молекулами АТФ.

В летний сезон лишняя вода из организма выходит через пот, благодаря чему накопление жидкости происходит менее интенсивно. Также следует учитывать, что в жару меньше хочется есть, что также приводит к уменьшению количества жиров и, соответственно, калорий. Поэтому лучше всего, выбирая время для соблюдения диеты, остановиться на летних месяцах.





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