Малышева рассказала о «парализованном страхе» жителей Нью-Йорка

17.07.2020, 12:08, Новости дня

Жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции, сообщила телеведущая и врач Елена Малышева.

«Тут, в Америке, просто все парализовано страхом. Закрыто тотально все. Люди тотально все в масках. Страхи такие в городе Нью-Йорке, хотя в этот момент фактически уже даже нет заболевших», – отметила Малышева в прямом эфире Instagram.

Врач рассказала, что посмотрела на сайте Worldometers число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке.

«По случаям – они уже сошли на нет, а смертность – ее просто нету. 33 или 17 человек в день на город в 12,5 миллиона. При этом город парализован страхами: не работает ничего», – возмутилась специалист.

Также он добавила, что обстановка в Москве и РФ в целом по сравнению с США об выглядят адекватно.

«Я шокирована, мы ведь привыкли, что Америка – оплот научного подхода, а здесь властвуют страхи», – подчеркнула Малышева.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, результатом стало усиление иммунитета у добровольцев, принявших участие в исследовании.



