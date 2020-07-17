Фальсификат качества

17.07.2020, 12:02, Разное

Эксперты — о том, к чему может привести принятие поправки о трехдневном голосовании на выборах.

В среду Госдума сразу в первом и втором чтениях приняла законопроект, который позволит Центризбиркому и региональным комиссиям проводить процедуру голосования на выборах в течение трех дней. Поправки были внесены в предложенный Дмитрием Медведевым в 2012 году законопроект о праве политических партий отзывать своих представителей из избирательных комиссий. Предложение о многодневном голосовании на выборах поступило от спикера Совета федерации Валентины Матвиенко и главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Голосование по поправкам. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Решать, сколько дней будет проходить голосование, сможет избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. При этом объявить о решении нужно будет не позднее десяти дней после официальной публикации о назначении выборов или референдума. Таким образом, поправка не будет распространяться на уже назначенный единый день голосования 13 сентября, когда жители страны должны будут выбрать губернаторов в 20 субъектах и депутатов законодательных органов в 11 субъектах.

Как и во время голосования по изменениям в Конституцию, после принятия предложенных депутатами Госдумы поправок, можно будет организовывать голосования вне участков, на придомовых территориях, на территориях общего пользования или в иных местах.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский считает, что эта поправка приведет к резкому увеличению числа фальсификаций.

«Если голосование идет более одного дня, это означает, к сожалению, почти неограниченную возможность для фальсификаций. Это означает резкое осложнение работы наблюдателей, потому что они не могут трое суток следить за голосованием.

Это означает, что ночью бюллетени остаются в полном распоряжении избирательных комиссий или соответствующей администрации, и с ними может произойти все, что угодно.

И, если бюллетени оказываются в распоряжении тех, кто очень часто замечен в фальсификации итогов выборов, то понятно, что произойдет», — говорит политик.

Вишневский называет предложенную депутатами поправку подготовкой не только к выборам в Госдуму или в региональный парламент, но и к президентским выборам. По его словам, все последующие выборы в РФ будут идти по тому же сценарию, что и голосование по поправкам в Конституцию: «Они провели сейчас эксперимент по недельному голосованию, и им очень понравился результат. Они решили этот метод распространить и на обычные выборы, когда нет никаких противоэпидемиологических мероприятий».

С мнением Бориса Вишневского согласен эксперт ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей “Голос”» Андрей Бузин. Он также считает, что поправка о трехдневном голосовании стала рассматриваться из-за того, что правящей партии понравились результаты после голосования по Конституции.

Голосование по поправкам. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

«Увеличение количества дней голосования, во-первых, существенно уменьшает возможности общественного контроля именно за этим голосованием, во-вторых, оно существенно увеличивает возможности управления этим голосованием, как с точки зрения привлечения людей к голосованию, так и с точки зрения возможных фальсификаций. Поэтому это есть последствия того эффекта, который они увидели. С точки зрения выявления волеизъявления населения избирателей, конечно, это будет иметь отрицательный эффект», — рассказывает Андрей Бузин о своем отношении к предложенным депутатами изменениям в законодательство.

Во время второго основного чтения законопроект был принят, как пишет «РИА Новости», голосами лишь членов «Единой России». Депутаты от партий «Справедливая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР» выступили против поправок о многодневном голосовании. Третье чтение законопроекта должно состояться 21 июля, но депутат Госдумы от «СР» Олег Шеин считает, что это уже «решенный вопрос».

«Третье чтение пройдет так же, как второе. Трехдневная процедура фактически предполагает ломку всякой процедуры, то есть избирательные комиссии могут организовывать эти передвижные группы, если им заблагорассудится, даже в промзоны, где доступ наблюдателей будет крайне ограничен, а где-то даже запрещен, поскольку там будут нести вахтовую работу сотрудники соответствующих частных предприятий. [Будут] передвижные участки во дворах, кварталах, дачных массивах.

То обстоятельство, что это предполагается делать в течение нескольких дней, фактически разрушает всякую систему контроля», — говорит Шеин.

По его словам, депутаты от оппозиционных парламентских партий заявляли, что при трехдневном голосовании у них не будет возможности выделить независимых наблюдателей на избирательные участки, так как даже сейчас они испытывают с этим трудности.

«При той системе выборов, которая намечается, вполне возможно, что на конкретных избирательных участках явка будет 98%, за псевдопобедителя из них будет отдано 97%. Один-два таких избирательных участках смогут сломать в целом историю по избирательному округу в местный парламент, а пара-тройка десятков таких участков в рамках региона, учитывая российские расстояния, смогут сломать избирательный округ в Госдуму РФ, не говоря уже про губернаторские избирательные кампании. Поэтому закон этот открывает дорогу к тому, чтобы выборов в стране не было вообще», — рассказывает депутат о последствиях законопроекта.

Шеин считает, что на фоне принимаемых поправок о трехдневном голосовании, в повестку дня опять должен войти вопрос о разделе одномандатных округов между парламентской оппозицией, чтобы не было столкновений между «Справедливой Россией», «КПРФ», «ЛДПР».

С требованием не принимать поправки выступили члены избирательных комиссий по всей стране. Они запустили открытое письмо, в котором заявляют, что не видят необходимости в многодневном голосовании.

«Существующий порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей. В РФ 97 тысяч избирательных участков и 900 тысяч членов участковых комиссий (УИК), которые обеспечивают такую возможность своим трудом. Даже один день голосования — это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов», — говорится в письме.

В своем заявлении они отмечают, что многодневное голосование приведет к ухудшению условий и без того изнурительного труда наблюдателей. На момент написания материала письмо подписали более тысячи членов избиркомов.

Фариза Дударова

корреспондентка