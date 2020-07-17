Юлия Ковальчук показала зажигательные танцы в пижаме

17.07.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками видео, на котором показала зажигательные танцы в пижаме. Певица продемонстрировала, как происходит процесс записи нового трека, который, судя по ее движениям, будет зажигательным.

Юлия Ковальчук работает в домашней студии звукозаписи по ночам, когда дочь уже спит. По словам артистки, малышка хочет обязательно присутствовать во время записей песен, поэтому работают они с мужем только тогда, когда уложат Амелию. Супруга Алексея Чумакова пошутила, что вид у нее «домашне-растрепанный», а не плоский живот – последствия выпитых двух чашек чая. Певица пообещала, что новая песня будет жаркой и веселой.

Фолловеры отметили, что Юлии Ковальчук не стоит жаловаться на свою фигуру. Ее прессу и точеной фигуре можно только позавидовать. Также многие отметили пластичность 37-летней артистки и стройные ноги. Одна из подписчиц призналась, что она моложе жены Алексея Чумакова на десять лет, но у нее нет такого шикарного тела. Однако нашлись комментаторы, которым танцы знаменитости показались «вульгарными и нелепыми». Хейтеры предложили певице «станцевать голой» и возмутились, что она демонстрирует «стриптиз».