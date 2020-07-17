«Ой, мамочки, вся грудь выпала»: Елена Захарова поделилась кадрами со своего отдыха

17.07.2020, 11:53, Разное

Елена Захарова поделилась кадрами со своего отдыха в Новгородской области. Во время купания в озере у знаменитости выпала грудь из купальника.

Накануне Захарова поделилась со своими подписчиками в Instagram видеозаписями, на которых показала и пояснила о своём времяпрепровождении на базе отдыха в Новгородской области.

«Перед настоящей русской баней на берегу озера, я не смогла устоять! Не знаю, что мне понравилось: больше париться или нырять в прохладную воду!» – написала актриса.

В самом видеоролике она поделилась, что погода не способствовала такому виду отдыха, ведь температура воздуха составляла всего 13 градусов. Кроме того, на улице было довольно пасмурно. Однако это не остановило знаменитость. Сразу после бани она отправилась в прохладную воду.

«Вода совсем не кажется теплой», – пояснила Захарова перед тем, как окунуться. Когда же артистка выходила из воды, её бюстгальтер немного отодвинулся, а грудь оголилась.

«Ой, мамочки, вся грудь выпала», – смутилась знаменитость на пару секунд. Тем не менее, эта деталь не стала преградой для публикации видео, пишет Teleprogramma.pro. По-видимому, актриса очень хотела поделиться с подписчиками своими впечатлениями.

Стоит отметить, что фолловеры позитивно оценили данную публикацию.

«Леночка, какая вы умница, без всяких фильтров. Настоящая русская красавица», «Видео такое чудное. Вы прекрасны!!! С Легким паром!!!Такая вокруг красота, что очень захотелось туда же!!!», «Дивное видео. Такое жизненное. Очень душевно», – писали восторженные интернет-пользователи.