 

Баку обвинил Ереван в распространении фейка о сбитом азербайджанском беспилотнике

17.07.2020, 11:48, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона представляет сбитый в 2014 году в Афганистане американский беспилотник как азербайджанский.

«Министерство обороны Армении… запустило фейк о том, что в ходе боев азербайджанская армия потеряла 13 беспилотников (БПЛА). Но как доказать то, чего на самом деле нет? Ведь армянское общество тоже требует доказательств. Вот и запустило министерство обороны Армении в соцсети фото, на котором якобы один из сбитых азербайджанских БПЛА… Было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане», – передает РИА «Новости» слова главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

По словам Даргяхлы, «все БПЛА азербайджанской армии целы и невредимы». «Министерство обороны Азербайджана оперативно предоставляет всю необходимую информацию о ситуации на границе, не скрывая потерь», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.





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