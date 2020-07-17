Рыжий из “Иванушек” поразился толпам туристов в Сочи: Вот реально много
17.07.2020, 11:37, Разное
Солист коллектива записал обращение к россиянам. Судя по всему, он арендовал катер или яхту для роскошного отдыха на берегу Черного моря. “Спецрепортаж из города Сочи, который даже не как Монако, а круче Монако!” – с гордостью заявил он.
По мнению Рыжего из “Иванушек”, Черное море – самое чистое в мире. На этом курорте его устраивает практически все. Беспокоит только одно – толпы туристов, которые на радостях после карантина сразу решили отправиться в отпуск.
“Единственное что, вас реально много! Вот реально много отдыхающих, все рванули в Сочи. Ну и я вместе с вами! Привет вам!” – закончил свое обращение Андрей Григорьев-Апполонов.
Напомним, что Россия закрыла международное сообщение после начала пандемии коронавируса. Чиновники уже ведут переговоры по возобновлению полетов. Не исключено, что одной из первых стран, куда разрешат отправиться, станет Турция.
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