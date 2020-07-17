 

Резо Гигинеишвили показал трогательное фото с сыном от Надежды Михалковой

17.07.2020, 11:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Резо Гигинеишвили поделился трогательным снимком, на котором запечатлен с семилетним сыном Иваном. Ребенка режиссеру в 2203 году родила его вторая супруга – актриса Надежда Михалкова.
Поклонники были в восторге от этого кадра, так как на фотографии отец и сын смотрятся очень органично и трогательно. Резо Гигинеишвили соприкасается с Иваном лбами, а ребенок от удовольствия даже закрыл глаза. Снимок был сделан на съемочной площадке картины «Заложники». Фолловеры отметили, что в этом моменте «сколько любви», поэтому поймать такой кадр – большая удача.

Резо Гигинеишвили женился на Надежде Михалковой в 2009 году, а через два года актриса подарила кинорежиссеру дочь Нину. Второй раз дочь Никиты Михалкова стала матерью в 2013 году. Однако наличие общих детей не уберегло брак знаменитостей, и спустя четыре года после рождения сына Ивана стало известно о проблемах в семье. Режиссер и актриса развелись, а эту тему отказываются обсуждать с журналистами до сих пор. В СМИ писали, что Резо Гигинеишвили был неверен супруге, но он опроверг эту информацию. Несмотря на расставание с Надеждой Михалковой, он часто видится с детьми и уделяет им внимание.





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