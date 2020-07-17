Прилучный вернул детей Муцениеце после отдыха с Карпович
17.07.2020, 11:23, Разное
Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись месяц назад. Они разошлись мирно, имущество не делили. Было решено, что детей актеры будут воспитывать вместе, а те иногда смогут жить у отца.
Сразу после развода Прилучный забрал отпрысков в Санкт-Петербург, где снялся в нескольких сценах нового фильма. Муцениеце в это время лечилась от бронхита в клинике.
Спустя некоторое время Павел вместе с наследниками отправился в Крым. Компанию им составила Мирослава Карпович. После этого в Сети начали ходить слухи о романе Прилучного со звездой сериала “Папины дочки”.
Судя по появившимся в интернете кадрам, Мирослава отлично ладила с дочерью и сыном любимого. Агата не знала, что наследники будут проводить время с новой пассией отца.
“Я их отпускала только с папой”, – отметила актриса.
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Наконец Прилучный вернулся из отпуска, и произошло долгожданное воссоединение детей с матерью. Муцениеце бесконечно рада видеть дочь и сына. Да и наследники ни на минуту не отходят от Агаты. Теперь актриса активно публикует видеозаписи, на которых запечатлены ее дети.
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