В ядре галактики-призрака найдена экзотическая черная дыра средней массы

17.07.2020, 11:17, Разное

Астрономы рассказали об обнаружении в ядре галактики-призрака NGC 404 экзотической черной дыры средней массы (IMBH). Объект удален от Земли на расстояние 10 млн световых лет, а его объем составляет 550 000 солнечных масс.

Данная черная дыра является экзотической, поскольку занимает промежуточное значение между дырами звездной массы и сверхмассивными объектами. Находят их в космосе крайне редко, ведь обычно перед появлением черной дыры происходит коллапс гигантской звезды.

Сверхмассивные черные дыры увеличиваются в размерах, объединяясь с другими подобными объектами, отмечают эксперты. Однако дыры промежуточного звена слишком редко встречаются, и у астрономов пока нет объяснения этому феномену. Вероятно, эти объекты являются достаточно молодыми и не успели поглотить необходимое количество межзвездного газа.