 

Стало известно о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области

17.07.2020, 11:16, Новости дня

Дефицит коек в больницах Свердловской области наблюдается из-за ежедневного роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов.

«Обстановка заболеваемости продолжает оставаться напряженной. В июне – июле продолжается ежедневный рост новых случаев. В мае в среднем [ежедневно выявлялось] около 100 случаев, с июня – ежедневно порядка 250 человек. В связи с этим наблюдается дефицит коечного фонда. По состоянию на 15 июля из 6 847 коек занято 5 542 койки», – передает ТАСС слова Цуканова на совещании по вопросам организации оказания медицинской помощи жителям Свердловской области в период пандемии с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Екатеринбурге.

По его словам, для решения данной проблемы в регионе задействовано 43 стационара, в том числе организации, оказывающие специализированную медпомощь. «[Это] может повлечь снижение их доступности для жителей региона», – отметил Цуканов.

В период с января по июле в регионе отмечается снижение госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом на 20% по отношению к январю – июню прошлого года. «При этом летальность его выросла на 6,2%», – подчеркнул полпред.

По данным полпредства, на 15 июля в Свердловской области занято 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге в последнее время более 90%.

Свердловская область занимает первое место по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией среди всех регионов УрФО. По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 16 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписано 10 614 человек. Умерли 175 человек.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 6406 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 26% не имели клинических проявлений болезни».





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