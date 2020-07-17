 

Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного округов, которые граничат с Украиной

17.07.2020, 11:15, Новости дня

В России сегодня началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка началась “по поручению верховного главнокомандующего РФ” Владимира Путина. 

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мероприятие спланировано с целью оценить способность вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. А также для подготовки к стратегическим командно-штабным учениям “Кавказ-2020”.

Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск, сформировав для этих целей рабочие группы.

Сообщается, что в учениях примут участие около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Планируется проведение 56 учений тактического уровня, будут задействованы 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. 

Западный военный округ РФ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – территорию аннексированного Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Американские СМИ заявили о страхе Трампа из-за возможности срыва его переизбрания

23.06 / Крым раскрыл ожидания от туристического потока

14.05 / В Японии частично отменили режим ЧС

09.07 / Путин поручил восстановить численность работающих россиян

03.07 / К старению приводит недостаток гормона стресса

15.06 / Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в продаже секретных данных Китаю

12.05 / Норвежцы испугались реакции РФ на модернизацию американского радара

01.06 / Бренд Buick показал кроссовер Envision второго поколения

23.06 / Памфилова заявила о недопустимости применения административного ресурса при голосовании

26.05 / Новый директор нацразведки США приведен к присяге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска