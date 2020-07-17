Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного округов, которые граничат с Украиной

17.07.2020, 11:15, Новости дня

В России сегодня началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка началась “по поручению верховного главнокомандующего РФ” Владимира Путина.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мероприятие спланировано с целью оценить способность вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. А также для подготовки к стратегическим командно-штабным учениям “Кавказ-2020”.

Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск, сформировав для этих целей рабочие группы.

Сообщается, что в учениях примут участие около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Планируется проведение 56 учений тактического уровня, будут задействованы 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Западный военный округ РФ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – территорию аннексированного Крыма.