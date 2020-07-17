Мнение: О ситуации в Венесуэле

17.07.2020, 11:10, Разное

Дмитрий Штраус дал интервью чешской газете Halo Noviny (http://www.halonoviny.cz/articles/view/53790030).

Ниже оригинал вопросов и ответов:

— 1. В чешских медиа пишут что Николас Мадуро ведёт не демократическую политику, что способствует спаду экономики, инфляции, нехватке продуктов питания и много чего ещё. Насколько это соответствует действительности?

— Спад экономики и инфляция стали результатом падения цен на нефть, истощения традиционных нефтяных месторождений, ошибочной экономической политики и экономической войны США против Венесуэлы. Недемократичность политики Мадуро не имеет никакого отношения к упомянутым проблемам. Ну, и вообще-то в Венесуэле демократическая система правления. Есть политические партии, в том числе резко оппозиционные, которые нередко побеждают на выборах парламента, мэров и губернаторов. Да, правительство Мадуро очень широко использует «административный ресурс» в интересах партии власти, и это серьёзный недостаток венесуэльской демократии. С другой стороны, ещё не факт, что в странах с двухпартийной системой, где обе партии откровенно выражают интересы крупного капитала, демократии больше, чем в Венесуэле.

Отдельно необходимо упомянуть венесуэльскую систему подсчёта голосов на выборах. Она снабжена многочисленными механизмами контроля, в том числе и с участием представителей сторон, участвующих в выборном процессе, что делает махинации и подтасовки очень трудным делом, а масштабные подтасовки – практически невозможными. Если на последних президентских выборах Мадуро умудрился победить в то время как большинство населения было настроено против него, то это стало возможным только благодаря непримиримой оппозиции, отказавшейся участвовать в выборах и призвавшей своих сторонников к бойкоту. В этих условиях он вполне честно победил своих соперников из менее известных оппозиционеров.

— 2. Как Вы оцениваете роль президента Мадуро? Его политика на практике отражает интересы Венесуэлы и венесуэльского народа или проводит политику только в своих собственных интересах?

— Я бы сказал, что политика Мадуро частично соответствует интересам Венесуэлы и её народа, особенно в том, что касается укрепления суверенитета страны.

— 3. Как Вы считаете является ли Мадуро продолжателем линии Уго Чавеса? Можете ли рассказать подробнее о этой линии?

— В общем и целом, да. При всех колебаниях линии Уго Чавеса, неизменным в его политике в течение лет его правления были, пожалуй, две вещи: во внутренней политике – приверженность принципу «нефть должна быть государственной», во внешней – «Венесуэла должна развивать отношения с разными странами и иметь более одного стратегического партнёра». Мадуро придерживается данных фундаментальных принципов. Его много ругают за «отход от политики Чавеса», но абсолютно неизвестно, как бы поступал Чавес в нынешних условиях, он был довольно гибким политиком. Например, правительство Мадуро очень сильно критикуется, слева и частично справа, за разрешение добычи золота на юге Венесуэлы. Много говорится о сопутствующем экологическом ущербе, а слева подчёркивают, что «Чавес такого бы не допустил». При этом забывается, что для Чавеса экологический фактор, будучи важным, никогда не был первостепенным. Например, в начале своего первого президентского срока Чавес распорядился приступить к прокладке высоковольтной ЛЭП через национальный парк Иматака, против чего резко выступали экологические и индейские организации. В нынешней ситуации экономической блокады, падения добычи нефти и низких цен на неё, и с учётом того, что страна не полностью обеспечивает себя продовольствием, речь идёт даже не о борьбе с нищетой, а о недопущении голода. У Мадуро просто нет другого выбора, кроме использования всех имеющихся возможностей для пополнения бюджета.

С другой стороны, отдельные проблемы правительства Мадуро вызваны слишком верному следованию некоторым ошибочным моментам политики Чавеса.

Например, Чавес в течение как минимум 9 лет ни разу не поднимал цены на бензин, и очень этим гордился. Однако, во время его правления тоже существовала инфляция (несопоставимая с инфляцией последних лет), росли цены, росли зарплаты, время от времени девальвировалась национальная валюта, а цены на бензин не изменялись.

Это привело к тому, что из дешёвого бензин стал фактически бесплатным. Государство теряло огромные средства (около 15 миллиардов долларов в год) на субсидиях на бензин, а пользовались такой щедростью не только беднейшие слои населения, но и владельцы джипов и яхт. Кроме того, бесплатный бензин в сочетании с богатыми коррупционными традициями породил целую прослойку контрабандистов вдоль границы с Колумбией, очень неплохо живших за счёт государства, а за их счёт кормились и коррумпированные военные и чиновники, в то время, как в приграничных районах периодически возникал дефицит горючего.

Надо отдать должное Мадуро – в отличие от Чавеса, он уже два раза поднимал цены на бензин, однако чудовищная инфляция свела на нет эти повышения. Бензин в Венесуэле опять бесплатный, причём в этом году страна страдает от его беспрецедентного дефицита. Между тем дешёвый бензин вместо бесплатного позволил бы направить собираемые средства на техническое обслуживание НПЗ, плохое состояние которых является одной из причин упомянутого дефицита. Другой доставшейся в наследство от Чавеса проблемой являлись всевозможные махинации и манипуляции, вызванные существованием фиксированного курса национальной валюты – боливара – по отношению к доллару, и курса «чёрного рынка». Введённый в 2003 году фиксированный курс доллара позволил стабилизировать экономическое положение страны после бурных событий 2002-2003 гг. и стал одной из основ государственной экономической политики, приведшей во второй половине минувшего десятилетия к существенному повышению жизненного уровня большинства венесуэльцев.

Одновременно он стал почвой для многочисленных злоупотреблений и коррупции на всех уровнях, которая стала наносить особенно большой ущерб с конца 2013 года, когда в результате скоординированных действий из-за рубежа «чёрный курс» стал превышать официальный сначала в разы, а потом в десятки и сотни раз. Правительство Мадуро несколько раз пыталось обуздать «чёрный курс», но так и не смогло этого добиться.

Долгие годы существование фиксированного курса боливара в сочетании с рыночной экономикой и слабым государственным контролем сказочно обогащало коррумпированных предпринимателей и правительственных чиновников, и только в прошлом году фиксированный курс, ставший «лекарством, худшим, чем болезнь», был отменён.

— 4. Какую роль в этом конфликте играют интересы США? Как Вы оцениваете, насколько сильно США вмешивается во внутриполитические вопросы Венесуэлы? Являются ли противоречия в Венесуэле, которые поставили страну на грань гражданской войны, зарождением демократических процессов в Венесуэле, как об этом утверждает Хуан Гуайдо, или это только попытка подчинения Венесуэлы и распределение сфер влияния на рынке сырья?

— США очень сильно вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы со времён президента Чавеса. Самым вопиющим случаем был, конечно, переворот 2002 года. Однако при Мадуро данное вмешательство приобрело постоянный, открытый и всеобъемлющий характер. Я бы даже рискнул сказать, что ни одна страна мира не подвергается ныне такому вмешательству США, как Венесуэла. Сначала это были подрывные действия с целью коллапса экономики (упоминавшиеся манипуляции с курсом доллара на чёрном рынке) и поощрение коррупции (в США проживает большое количество бежавших туда венесуэльских коррупционеров, ни один из них не выдан Венесуэле), а затем прямые экономические санкции, запрет на работу в Венесуэле американских компаний и на поставку в Венесуэлу жизненно необходимого оборудования, материалов и лекарств, признание Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, заморозка венесуэльских активов в США и передача Гуайдо контроля над частью из них, давление на третьи страны и компании третьих стран с цель вынудить их отказаться от ведения дел с Венесуэлой, и, наконец, прямой призыв Трампа к военным Венесуэлы поднять мятеж и объявление награды за арест венесуэльских руководителей.

— 5. Какой является обычная жизнь в Венесуэле? Как изменилась после политического кризиса?

— Экономико-политический кризис в Венесуэле продолжается с конца 2012 года, т.е. уже почти 8 лет. До него Венесуэла была страной с высоким, по латиноамериканским меркам, уровнем жизни, достаточно сказать, что даже в 2014 году в Венесуэлу ещё эмигрировали некоторые колумбийцы. Привлекательными сторонами жизни в Венесуэле того времени был невысокий уровень бедности, бесплатное высшее образование, низкие цены на продовольствие и другие товары первой необходимости, и возможности для поездок за границу для людей с невысокими доходами.

Основными проблемами были высокая преступность и нехватка достойного жилья. После 7 лет непрерывного ухудшения ситуации данные проблемы, не исчезнув, отошли на второй план. Сейчас основными проблемами для большинства населения являются дороговизна продуктов питания и лекарств.

— 6. Хочу спросить Вас подробнее о текущих событиях . Правда ли что оппозиция Хуана Гуайдо подписала с наёмниками из Колумбии и США договор о похищении Николаса Мадуро и о совершении военного переворота в Венесуэле? Расскажите пожалуйста подробнее как это происходило ? Кем являются пойманные наёмники? Кто их задержал?

— Договор был подписан в конце прошлого года с представителями американской частной военной компании Silvercorp USA. Его текст был опубликован после провала вторжения. Согласно договору, частной компании поручалось «восстановить порядок» в стране и ликвидировать или похитить её высших руководителей. Скандал с его публикацией привёл к отставке Рендона и Вергары – советников Гуайдо.

Большинство арестованных – дезертиры венесуэльской армии из числа нескольких сотен, перебежавших в прошлом году в Колумбию по призыву Гуйадо. Также были арестованы двое сотрудников Silvercorp USA (бывшие военнослужащие вооружённых сил США), и сын известного венесуэльского генерала Рауля Бадуэля, который при Чавесе был министром обороны, и при Чавесе же был приговорён к длительному сроку по обвинению в коррупции. Часть наёмников была задержана профессиональными силовиками, часть – рыбаками, являвшимися также членами боливарианской милиции.

— 7. Слышал, что это уже не первая попытка государственного переворота. В чём разница между текущим переворотом и предшествующими ?

— Предыдущие попытки переворота и мятежи производились венесуэльскими военными и гражданскими лицами, находившимися внутри страны. Нынешняя попытка – первая, когда переворот попытались спровоцировать с помощью вооружённого десанта из-за границы.

— 8. Ещё одна видимая из Европы политическая линия Венесуэлы – это оппозиционная линия Хуана Гуайдо. Не совсем, конечно, политическая линия в смысле широкой политической программы, а в смысле сопротивления любой ценой, в том числе и такими мерами как: покушение, государственный переворот, заговоры, взятки представителям власти. Возможно мы из Европы что то не так видим? Расскажите пожалуйста подробнее о причинах конфликта между Гуайдо и Мадуро?

— Это продолжение конфликта между сначала Чавесом, а затем Мадуро, и традиционной венесуэльской оппозицией, ориентированной на США. Хуан Гуайдо – представитель молодого поколения оппозиции. Он учился в частном «Католическом университете им. Андреса Бельо», который окончили многие другие руководители оппозиции. Будучи студенческим лидером, он организовывал антиправительственные протесты 2007 года. Видимо, его заметили, потому что вскоре он отправился для продолжения образования в США, где ему была выделена стипендия.

После возвращения Гуайдо стал видным членом партии «Новое время», одной из новых партий, основанных с целью противостояния режиму Чавеса и одновременно преодоления недоверия избирателей к традиционным политическим партиям. Его карьера была быстрой и труднообъяснимой. В его послужном списке нет опыта работы мэром или губернатором, в депутаты венесуэльского парламента он прошёл по партийному списку.

Тем не менее, в результате межпартийных договорённостей оппозиционного большинства он был назначен председателем парламента, а в январе 2019 года, после инаугурации президента Мадуро по результатам выборов 2018 г. (на незаконности которых настаивает непримиримая оппозиция, хотя они, как я уже упоминал, вполне соответствовали положениям венесуэльской конституции) Гуайдо заявил, что в связи с «узурпацией власти» Мадуро он, Гуайдо, провозглашает себя временным президентом страны. Данный цирк был горячо поддержан США и их союзниками и сателлитами по всему миру, которые признали Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. При этом внятной политической программы у него не было – все его речи ограничивались заявлениями о незаконности «узурпатора» Мадуро и готовности «международного сообщества» (т.е. США и компании) оказать страдающим венесуэльцам гуманитарную помощь через его, Гауйдо, «администрацию».

Для США и других западных стран, где имелись венесуэльские активы, существование параллельной «администрации президента Гуайдо» стало просто вульгарным предлогом для замораживания этих активов с целью усиления кризиса в Венесуэле. Часть этих активов уже отдана в распоряжение «администрации Гуайдо», которая совершенно бесконтрольно распоряжается ими.

— 9. Что необходимо Венесуэле что бы страна оттолкнулась от дна политического кризиса и могла развиться в экономической, социальной, культурной, политической и военной сфере?

— По моему мнению, борьба с коррупцией, повышение эффективности нефтедобывающей промышленности и развитие альтернативных, не связанных с нефтедобывающей промышленностью отраслей экономики. Как именно это сделать – очень сложный вопрос, выходящий за рамки моих ответов.

https://www.tiwy.com/leer.phtml?id=5713 – цинк