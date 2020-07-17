Победитель конкурса «Лидеры России» стал замминистра строительства Самарской области

17.07.2020, 11:08, Новости дня

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, член клуба Лидеров РФ «Эльбрус» Сергей Пичушкин назначен заместителем министра строительства Самарской области.

На посту замминистра строительства региона Пичушкин будет заниматься реализацией национальных строительных проектов, обеспечивать их сроки, качество, надежность и удобство, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Строитель – ответственная профессия. Руками строителей создаются места, в которых мы проводим время с близкими людьми, детьми, родственниками, друзьями, самореализуемся, выполняем работу, занимаемся предпринимательством или творчеством. Переступая порог, человек не должен задумываться о надежности и сомневаться в качестве того, куда он вошел. В подсознании должно быть заложено – если построено – значит надежно и по правилам. Надежность того, что ты построил – совесть строителя», – отметил он.

«В планах приложить все силы и опыт к обеспечению соблюдения законодательства теми, кто занимается строительством. Только строгое соблюдение правил позволяет избежать хаоса. Еще повышение эффективности всех служб и сторон, вовлекаемых в строительство. Стройка – это командная игра, все участники команды должны преследовать единую цель: делать то, что должны и делать это хорошо. Только в этом случае объекты будут вводиться вовремя и с надлежащим качеством. Также в планах повышение уважения к государственным контрактам со стороны исполнителей работ. Заключил государственный контракт на строительство – будь добр создать объект, отвечающий всем нормам и требованиям», – добавил Пичушкин.

По его словам, «Лидеры России» – уникальный конкурс, он дал возможность проявить свои способности и стать примером для тех, кто не верит, что «успех в твоих руках».

«Я очень благодарен своему наставнику – губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за его открытость и готовность помогать, благодарен первому заместителю Руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и генеральному директору АНО «Россия – страна возможностей» Алексею Комиссарову за то, что дали возможность реализоваться и готовность поддержать. Конкурс помог многое понять, увидеть свои ошибки, принять их и начать работать над новым собой, более сильным и уверенным, смелым и открытым человеком», – отметил Пичушкин.

Также он заявил, что в Министерстве строительства Самарской области формируется эффективная, энергичная, мотивирующая других на ответственное отношение к своим действиям, команда, а также об объединении участников конкурса «Лидеры России» в Инициативном центре: «Я считаю, что, группа людей, которая только выполняет твои поручения – не команда. Команда – это группа людей, «смотрящих в одну сторону» – те, кто готов работать на результат, получать от этого удовольствие, дополнять друг друга, высказать свою точку зрения и работать на «главную цель». Участники конкурса «Лидеры России» всегда рядом и готовы подставить свое «товарищеское плечо». В Самаре, моими коллегами по конкурсу, создан Инициативный центр – площадка для привлечения участников конкурса к решению сложных задач, в том числе и региональных».

Отмечается, что за два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».