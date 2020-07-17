Навальный пришел на допрос в СК по уголовному делу о клевете в адрес ветерана

17.07.2020, 11:08, Новости дня

Блогер Алексей Навальный явился на допрос в Следственный комитет по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как передает Telegram-канал Mash, в настоящее время Навальный находится на допросе в СК.

Тем временем оскорбленный Игнат Сергеевич во время дачи показаний попросил правоохранительные органы наказать оппозиционера, поскольку его слова оскорбили ветерана.

«Меня Навальный оклеветал и назвал «халуем». Я не хочу с этим мириться. Хочу, чтоб вы меня защитили и наказали его», – сообщил он.

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия.

Газета ВЗГЛЯД обнаружила документы, доказывающие участие Игната Артеменко в боевых действиях.