 

Навальный пришел на допрос в СК по уголовному делу о клевете в адрес ветерана

17.07.2020, 11:08, Новости дня

Блогер Алексей Навальный явился на допрос в Следственный комитет по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как передает Telegram-канал Mash, в настоящее время Навальный находится на допросе в СК. 

Тем временем оскорбленный Игнат Сергеевич во время дачи показаний попросил правоохранительные органы наказать оппозиционера, поскольку его слова оскорбили ветерана. 

«Меня Навальный оклеветал и назвал «халуем». Я не хочу с этим мириться. Хочу, чтоб вы меня защитили и наказали его», – сообщил он. 

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. 

Газета ВЗГЛЯД обнаружила документы, доказывающие участие Игната Артеменко в боевых действиях. 





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