Будет ли война?

17.07.2020, 10:58, Разное

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — заявил руководитель пресс-службы Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Азербайджанские военные угрожают нанести ракетный удар по одной из самых опасных атомных станций в мире (она построена в районе с высоким риском землетрясений), в ответ на заявления Армении о возможном ударе по Мингячевирскому водохранилищу, который привел бы к затоплению больших территорий. Хотя почти сутки на границе Азербайджана и Армении было затишье, сейчас бои возобновились: утром 16 июля Армения обстреляла несколько азербайджанских сел.

Нынешнее обострение конфликта, который тянется между государствами больше 30 лет, с Карабахской войны, началось в воскресенье 12 июля. Это произошло не на территории Нагорного Карабаха, а на участке границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

Кто начал?

Это не ясно. И Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. По версии Еревана, 12 июля со стороны Азербайджана к армянским позициям подъехал автомобиль: после предупредительных выстрелов экипаж покинул машину, вернулся на свою территорию, а через час Азербайджан открыл огонь по армянским позициям. В Баку утверждают, что это армянские военные сами первыми открыли огонь без каких-либо причин.

Обе стороны заявляют, что не обстреливали села и другие гражданские населенные пункты, а только инфраструктуру и технику — но среди жертв уже есть мирные жители. Армения заявила также о гибели четырех военнослужащих — майора, капитана и двух сержантов. Со стороны Азербайджана погибли 11 человек, в том числе генерал-майор Полад Гашимов. Всего по официальным данным количество жертв 16, но в Баку считают, что потери с армянской стороны должны быть больше, до сотни человек.

Почему произошло обострение конфликта?

Район конфликта — очень густонаселенный для такой гористой местности. В Тавушской области со стороны Армении живут более 120 тысяч человек, в Товузском районе Азербайджана — более 170 тысяч. И хотя перестрелки происходили тут и раньше, до такой эскалации инциденты раньше не доходили.

В разговоре с «МБХ медиа» военный эксперт Александр Храмчихин, заместитель директор Института политического и военного анализа центра «Карнеги», заявил, что определить, кто начал эскалацию конфликта и по какой причине, сейчас невозможно.

«Это такой конфликт, который может возобновиться с любой силой в любую секунду, потому что он не разрешен до сих пор. И на мой взгляд, без войны разрешен быть не может вообще, — сказал Храмчихин. — Поэтому повторяю, возобновиться он может в любую секунду. Что произошло сейчас, мне сложно сказать. Я не исключаю, что там была просто некая случайность».

С Храмчихиным согласен журналист и военный обозреватель Александр Гольц. «Мой опыт говорит, что такие конфликты порой возникают из ничего, из случайности», — сказал он в разговоре с «МБХ медиа».

Хотя некоторые эксперты не исключают возможности провокации с одной из сторон: возможно, эскалацию конфликта действующие власти обеих стран хотят использовать для консолидации собственных государств.

– Пока неясно, насколько просчитаны или запланированы были масштабы этой эскалации конфликта, — сказал в интервью „Русской службе Би-би-си“ Лоуренс Броерс, исследователь конфликтов на Кавказе, эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне. — Важным кажется тот факт, что обе стороны не видели возможности отступить, несмотря на отсутствие доказательств крупной наступательной операции, как в апреле 2016-го. Это показывает очень высокую степень готовности к войне и тот факт, что лидеры обеих стран оказались в ситуации пандемии при незавершенных процессах консолидации власти у себя дома.

Будет ли война? И если да, кто выиграет?

Александр Гольц считает, что скорее всего, до войны не дойдет. По его словам, обычно такой инцидент нужен, скорее, чтобы «напомнить» другим странам о себе и о продолжении конфликта и обязательствах международного сообщества, обещавшего помочь в его разрешении.

– Более или менее понятно, что никакого регулирования, пока живет это поколение, не будет, — поясняет Гольц. — А эти два государства живут и все ждут, когда кто-то поможет нам урегулировать этот конфликт — причем не просто урегулировать, а исключительно на „моих собственных условиях“.

Однако на возможность дальнейшей эскалации конфликта влияют несколько других факторов — в том числе прямая поддержка Азербайджана Турцией и массовые демонстрации в Баку. В ночь на среду в Баку прошла большая акция протеста, участники скандировали «Закончи карантин, начни войну» и требовали возвращения Карабаха. У многих в руках были как азербайджанские, так и турецкие флаги, а часть толпы даже проникла в здание парламента: чтобы разогнать людей, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В случае, если полномасштабная война все-таки начнется, считает Александр Храмчихин, военное преимущество будет на стороне Азербайджана, но это не гарантирует стране победы в потенциальной войне:

– Формально по количеству и качеству техники сильнее Азербайджан, но это совершенно не означает, что он выиграет. Потому что в начале 1990-х он тоже был гораздо сильнее по количеству техники, но очень крупно проиграл. Армяне воюют лучше, во-первых. Во-вторых, они сидят в обороне, а это удобнее. Они могут добиться того, что Азербайджан размотает свою технику, не добившись никаких успехов, и на этом все кончится. Потому что армянам достаточно сохранения статус кво, для них это будет победой. А для Азербайджана важно вернуть Карабах и нанести армянам тяжелое военное поражение. И вот повторяю: это им совершенно не гарантировано.

На чьей стороне будет Россия?

– Россия всячески постарается избежать участия в войне и будет активно призывать обе страны к миру, — уверен Александр Храмчихин.

– Если смотреть строго на документы, которые подписала Россия, она должна однозначно занять армянскую сторону, — объясняет Александр Гольц. — Армения член ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, в нее же входит и РФ). Мало того, в рамках двусторонних договоренностей, Россия взяла на себя обязательства защищать Армению по периметру старой советской границы. И это как раз бои не в Нагорном Карабахе. Воюют на границе Армении и Азербайджана, в другом регионе, и это сто процентов вписывается в те обязательства, которые на себя взяла Россия.

Хотя у России есть формальные обязательства перед Арменией, она поддерживает тесные экономические и политические связи с Азербайджаном, а кроме того, имеет специфические связи с Турцией, уже выразившей поддержку Азербайджану. Поэтому Россия находится в крайне сложной ситуации, а со стороны Армении и ее недавно пришедшего к власти премьер-министра Никола Пашиняна эта эскалация конфликта может даже показаться проверкой связей с Россией и дееспособности ОДКБ как международной структуры. И России крайне важно не допустить войны в регионе, считает Гольц. «Все последние годы Россия в Закавказье изображала из себя Британскую империю, играя на местных конфликтах. Понятно, что для такой политики большая война в Закавказье это полный крах и страшный кошмар — в ней пришлось бы выбирать сторону. И я думаю, что Россия сейчас делает все мыслимое и немыслимое, чтобы не допустить такой войны», — резюмирует Александр Гольц.