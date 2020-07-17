Подписчики Ольги Бузовой не могут определить, есть ли у неё грудь

17.07.2020, 10:53, Разное

Ольга Бузова в очередной озадачила подписчиков своим фото в Instagram. Интернет-пользователи не могут определить, есть ли у телеведущей грудь.

На странице Ольги Бузовой в Instagram нередко появляются фотографии и видео в достаточно откровенных нарядах. Так, недавно знаменитость опубликовала яркий снимок в купальнике рядом с красочным растением. При этом многие интернет-пользователи отметили одну особенность публикаций телеведущей. Многие не понимают, почему бюст Бузовой выглядит абсолютно по-разному на каждой фотографии.

Под одним из постов исполнительницы подписчики начали активно обсуждать данную тему.

«Грудь Бузовой — странный предмет. На одних фото есть, на других фото нет», «Была плоская, там, наверное, даже первого размера не было. Чудеса?» – писали фолловеры знаменитости.

Нашлись и те, кто решил выдвинуть свои теории о том, почему так происходит. Одни считают, что Ольга Бузова в интересном положении, что не могло не повлиять на размер её бюста. Другие утверждают: артистка просто набрала пару лишних килограммов. Третьи уверенны, что всё дело в хирургическом вмешательстве во внешность певицы.

По мнению блогера Лены Миро, грудь Ольги Бузовой выглядит по-разному из-за её «нестабильной психики». Она предположила, что размер бюста телеведущей меняется вместе с её весом, ведь она постоянно то сбрасывает, то набирает его, передаёт Слово и Дело.