 

Мишустин прибыл в Минск

17.07.2020, 10:53, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Планируются переговоры глав делегацией в узком и расширенном составе.

Повестка заседания межправсовета ЕАЭС включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС и дальнейшего развития системы маркировки товаров средствами идентификации, передает РИА «Новости».

Планируется обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках Союза. Также предполагается принять решение о начале разработки карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС.

Особое внимание участники заседания уделят комплексному плану мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / СБ ООН отверг российскую резолюцию о маршрутах поставки помощи в Сирию

12.05 / Выписанный из Коммунарки историк моды Васильев оценил изменения в облике москвичек

04.06 / НОМ назвал откровенной ложью «ограничения для СМИ» на голосовании по Конституции

08.07 / Коронавирусом переболели 35 депутатов Госдумы

22.06 / Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине проведут массовые проверки кафе, рынков и транспорта

13.07 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

10.06 / Верховный лама Тувы заразился коронавирусом

25.06 / Детское фото Виктора Цоя выставят на аукцион

18.06 / Омич из ревности зарезал таксиста на глазах у очевидцев

08.07 / Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция открыла еще одно уголовное производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска