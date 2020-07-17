Ученые: Экстракт листьев красивоплодника помогает бороться с устойчивостью к антибиотикам

17.07.2020, 10:53, Разное

Специалисты нашли соединения в листьях кустарниках красивоплодника, которое усиливает воздействие препаратов устойчивых к антибиотикам стафилококка. Опыты демонстрируют, что они станут работать вместе с оксациллином, понижая жизнеспособность к метицеллину Staphyiococcus aureus.

Экстрактом листьев красивоплодника прогоняют насекомых, угнетают разрастание бактерий, которые вызывают прыщи. В последних исследованиях специалисты распознали соединение, ингибирующее разрастание стафилококков. Его отнесли к разряду веществ, использующихся растениями, чтобы отпугивать животных.

Так как соединение мало задерживало стафилококки, эксперты пробовали его совмещать с бета-лактамными антибиотиками. Тестирование продемонстрировали, что взаимодействие листьев с препаратами понизило устойчивость стафилококков к лекарствам.