ЦБ аннулировал лицензии двух московских банков

17.07.2020, 10:48, Новости дня

Центральный банк (ЦБ) РФ аннулировал лицензии сразу двух кредитно-финансовых организаций – банка «Кузнецкий Мост» и Проминвестбанка, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующий приказ подписан 17 июля, сообщается на сайте ЦБ.

Причиной аннулирования лицензий стали ходатайства самих кредитных организаций. Решение о добровольной ликвидации было принято общим собранием акционеров каждого из банков.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что в обоих банках будет назначена ликвидационная комиссия.

Ранее Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (Кызыл).