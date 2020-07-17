 

ЦБ аннулировал лицензии двух московских банков

17.07.2020, 10:48, Новости дня

Центральный банк (ЦБ) РФ аннулировал лицензии сразу двух кредитно-финансовых организаций – банка «Кузнецкий Мост» и Проминвестбанка, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующий приказ подписан 17 июля, сообщается на сайте ЦБ. 

Причиной аннулирования лицензий стали ходатайства самих кредитных организаций. Решение о добровольной ликвидации было принято общим собранием акционеров каждого из банков. 

В пресс-службе ЦБ уточнили, что в обоих банках будет назначена ликвидационная комиссия.

Ранее Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (Кызыл). 





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