ЦБ аннулировал лицензии двух московских банков
17.07.2020, 10:48, Новости дня
Центральный банк (ЦБ) РФ аннулировал лицензии сразу двух кредитно-финансовых организаций – банка «Кузнецкий Мост» и Проминвестбанка, сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующий приказ подписан 17 июля, сообщается на сайте ЦБ.
Причиной аннулирования лицензий стали ходатайства самих кредитных организаций. Решение о добровольной ликвидации было принято общим собранием акционеров каждого из банков.
В пресс-службе ЦБ уточнили, что в обоих банках будет назначена ликвидационная комиссия.
Ранее Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (Кызыл).
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