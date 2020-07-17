 

Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова

17.07.2020, 10:37, Разное

В 2008 году Анастасия Стоцкая рассталась с актером Алексеем Секириным. В этом браке у певицы не было детей. Вскоре она начала встречаться с бизнесменом Сергеем Абгаряном, от которого захотела родить. Первенец появился на свет в 2011-м. Его назвали Александром.

Мальчик стал подрастать, а поклонники – замечать, что он удивительно похож на Филиппа Киркорова. Дочь Веру, которую певица родила в 2017-м, также начали сравнивать с народным артистом. Общественность предположила, что Анастасия родила наследников не от супруга, а от своего наставника.

Из-за слухов Стоцкая перестала скрывать, как выглядит ее муж. Она опубликовала в Сети несколько совместных снимков, чтобы положить конец нелепым пересудам.

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Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya) 16 Июл 2020 в 1:55 PDT

Годы идут, а дети Анастасии все больше напоминают короля российской эстрады. Накануне певица выложила снимок сына и написала: “Моя душа. Мое сердце. Девять лет”.

Поклонники присоединились к поздравлениям, однако не смогли не отметить очевидное: “Похож на Киркорова!”, “Боже мой! Копия Филиппа!” Фотография Александра за сутки собрала почти пять тысяч лайков.





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