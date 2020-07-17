 

В Великобритании не нашли доказательств ущерба от «российского вмешательства»

17.07.2020, 10:30, Новости дня

Великобритания не располагает доказательствами того, что хакерские атаки, якобы имевшие место со стороны России, нанесли ущерб процессу разработки вакцины от коронавируса, сообщил британский госминистр по делам безопасности (замминистра) Джеймс Брокеншир.

«У нас нет доказательств или информации о том, что был нанесен какой-либо ущерб или урон», – передает РИА «Новости» слова Брокеншира в эфире телеканала Sky News.

При этом он назвал предполагаемое «вмешательство» со стороны РФ «полностью неприемлемым».

«Мы уверены, что российские действующие лица, российские разведывательные службы стояли за этим», – подчеркнул замминистра.

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у РФ нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки РФ и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Volkswagen стартовал производство нового кроссовера Nivus

08.06 / В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

28.05 / В Петербурге с 1 июня снимут часть ограничений, связанных с пандемией

02.06 / Минздрав подтвердил эффективность кварцевых ламп в борьбе с COVID-19

28.05 / На “Яндекс.Картах” появился график прогулок москвичей

07.06 / МИД Германии отреагировал на сообщения о выводе части войск США

05.07 / Россиянку заподозрили в убийстве дочери в Таиланде

09.06 / Компания Wuling Victory анонсирует новый минивэн

09.06 / Джордж Флойд будет похоронен во вторник

09.06 / Вопрос дня: Какой срок дают пьяным водителям за смертельное ДТП?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска