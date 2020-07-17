В Великобритании не нашли доказательств ущерба от «российского вмешательства»

17.07.2020, 10:30, Новости дня

Великобритания не располагает доказательствами того, что хакерские атаки, якобы имевшие место со стороны России, нанесли ущерб процессу разработки вакцины от коронавируса, сообщил британский госминистр по делам безопасности (замминистра) Джеймс Брокеншир.

«У нас нет доказательств или информации о том, что был нанесен какой-либо ущерб или урон», – передает РИА «Новости» слова Брокеншира в эфире телеканала Sky News.

При этом он назвал предполагаемое «вмешательство» со стороны РФ «полностью неприемлемым».

«Мы уверены, что российские действующие лица, российские разведывательные службы стояли за этим», – подчеркнул замминистра.

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у РФ нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки РФ и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.



