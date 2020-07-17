Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов загрязненной среды

17.07.2020, 10:30, Разное

Ученые исследовали влияние рациона на организм человека в условиях загрязненной окружающей среды. Как оказалось, жирная рыба может защитить от ряда негативных факторов.

Высокое содержание Омега-3-кислот в этом продукте питания способно предотвратить вредное влияние мелкодисперсных частиц на головной мозг. Для получения максимально надежной защиты исследователи рекомендуют употреблять в пищу как минимум одну порцию жирных сортов рыбы в неделю. Рацион с включением в него мяса рыбы позволяет также избежать преждевременного старения. Подобные блюда уменьшают также воспалительные процессы, поддерживая структуры мозга.

Кроме того, Омега-3 минимизирует вредное воздействие таких нейротоксинов, как свинец и ртуть. Новые исследования показали эффективность жирной рыбы для предохранения от мелких частиц в загрязненном воздухе. В ходе работы эксперты изучили состояние здоровья и меню более, чем 1,3 тысячи женщин старше 70 лет. Ученые рассчитали количество употребляемой дамами рыбы и содержание в их крови жирных кислот.

После сканирования мозга всех участниц эксперимента у них проверили белое вещество мозга и область гиппокампа. Оказалось, что благодаря именно употреблению жирной рыбы исследуемые участки главного органа центральной нервной системы сохранились и не подверглись негативному влиянию токсинов, содержащихся в окружающей среде. При этом специалисты не советуют жарить жирные виды рыбы, так как при таком способе приготовления все полезные кислоты разрушаются.