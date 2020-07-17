 

Письмо Елизаветы II к Меган Маркл опровергло ее заявления об отсутствии поддержки

17.07.2020, 10:30, Разное

Меган Маркл противоречила себе, когда заявляла, что королевская семья никак ее не поддерживала во время травли в СМИ. В опубликованном Vanity Fair письме, написанном королевой Елизаветой II, Меган Маркл выразили восхищение стойкостью в такой сложный для нее период.
Ранее Меган Маркл часто жаловалась, что к ней в Британии все плохо относятся. Испортить отношения супруга принца Гарри успела с королевской семьей и частью общественности. При этом Меган Маркл, когда она была беременной, возмущало то, что ее никто не пытался защитить от нападок прессы. Претензии она предъявляла даже королеве Елизавете II.

Однако опубликованное письмо, написанное рукой Елизаветы II, когда Меган Маркл и принц Гарри вернулись из Туниса, противоречит ее словам. Беременная Меган Маркл продолжала выполнять все свои обязанности, что вызвало восхищение у королевы Елизаветы II. Обычно она скупится на слова, но в этот раз королевская особа похвалила супругу принца Гарри за проявленную стойкость.





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