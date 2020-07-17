Ученый заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 во всех регионах России

17.07.2020, 10:23, Разное

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 остался позади во всех регионах России. Специалист констатировал, что инфекция постепенно отступает.

Наиболее существенное снижение заболеваемости наблюдается в Московской, Тверской, Белгородской, Воронежской областях и Забайкалье. Чуть медленнее эпидемия угасает в Тульской, Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областях, а также в Татарстане, Якутии и на Камчатке, сообщает РИА Новости.