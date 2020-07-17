 

Ученый заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 во всех регионах России

17.07.2020, 10:23, Разное

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 остался позади во всех регионах России. Специалист констатировал, что инфекция постепенно отступает.

Наиболее существенное снижение заболеваемости наблюдается в Московской, Тверской, Белгородской, Воронежской областях и Забайкалье. Чуть медленнее эпидемия угасает в Тульской, Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской областях, а также в Татарстане, Якутии и на Камчатке, сообщает РИА Новости.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / “Взял меня на поруки”: звезда эстрады раскрыла интимные подробности брака без любви

22.06 / Политолог заявил об обрушении рейтинга Лукашенко перед выборами

12.06 / Ходившие на двух ногах древние крокодилы походили на динозавров

09.07 / Специалисты сообщили, что российский «Прометей» способен защищать от метеоритов

27.06 / «Никаких джиннов в нем нет» 18+

09.06 / Федор Бондарчук снимает фильм о своем отце: первый трейлер проекта

10.07 / Кейт Хадсон отметила день рождения сына с бывшим бойфрендом Мэттью Беллами и его женой

17.06 / Робби Уильямс поделился необычным способом похудения: отбой в 5 утра, подъем в полдень и “завтрак” в 5 вечера

17.06 / Мнение: Любовь напоказ… к Сталину

21.05 / «С женой расписались через 3 дня после знакомства»: Юрий Грымов рассказал о супруге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска