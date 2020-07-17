 

Яркий свет за окном ночью влияет на сон и психику у подростков

17.07.2020, 10:23, Разное


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Искусственный свет за окном в ночное время нарушает сон подростков. Он связан с риском развития у них депрессии и тревожности, показало новое исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry.

Ученые оценили ночное освещение в ряде типичных городских и сельских районов в США. Для этого они использовали данные спутников Национальной администрации по океану и атмосфере Соединенных Штатов.

Авторы исследования проинтервьюировали более 10 тысяч подростков, живущих в этих районах. Ученые оценили паттерны их сна и степень тревожности и депрессии по специальным шкалам.

Оказалось, что чем интенсивнее освещение в районе, тем более выражены нарушения сна и выше риск депрессии и тревожности у подростков. Ученые учли и другие факторы, которые могли влиять на характер сна и психическое состояние участников исследования – пол уровень образованности, плотность населения в жилище. После этого искусственный свет за окном оставался значимым самостоятельным фактором риска.

В среднем, подростки из самых освещенных районов шли спать на 29 минут позже и спали на 11 минут меньше, чем их сверстники из малоосвещенных районов. В районах с наибольшим количеством искусственного света у подростков риск развития биполярного расстройства был на 19% выше, депрессии и тревожности – на 7%.

Ранее только одно исследование касалось психического здоровья и интенсивности ночного освещения за окном. Оно было проведено в Южной Корее. Согласно его результатам, взрослые люди в более освещенных районах чаще сообщают о суицидальных желаниях и попытках, а также о симптомах депрессии.

Ученые считают, что необходимо стремиться сводить к минимуму воздействие искусственного света ночью.

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