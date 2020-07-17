 

Путин объявил внезапную проверку войск

17.07.2020, 10:16, Новости дня

По решению президента Владимира Путина в РФ объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, информирует Минобороны.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве указали, что проверка войск проводится для оценки способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны и подготовки к учению «Кавказ – 2020».

«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тысяч 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», – сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

При этом Шойгу потребовал исключить ущерб экологии и принять все меры по сохранению здоровья военных на мероприятиях по внезапной проверке войск.

«На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду. В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», – сказал он. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Канал Трампа заблокировали на платформе Twitch за проявление ненависти

06.07 / Путин дал ряд поручений после встречи с экологами и зоозащитниками

19.05 / В Молдове заочно обвиняют в краже $1 млрд экс-лидера Демпартии Плахотнюка

25.05 / В США потребовали убрать свастику с могил германских военнопленных

01.07 / “Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

21.05 / Трамп допустил заключение с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями

13.05 / Глава Минздрава рассказал о массовых очагах коронавируса в больницах

15.05 / Прокурор АРК об интервью Поклонской Гордону: Мы почерпнули для себя кое-что полезное. Разговоры о ее обращении в ЕСПЧ теперь не имеют смысла

19.06 / В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа вблизи Крыма

08.06 / «А почему не всех?» — Contra Magazin ответил Трампу на угрозу вывести часть войск из Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска