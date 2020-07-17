 

Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

17.07.2020, 10:16, Новости дня

Жительница города Колльервилль (штат Теннесси, США) Элис Хоул подала в суд на городские власти и офицера полиции, который убил ее мужа: она вызвала правоохранителей из-за угроз супруга покончить с собой, но те его застрелили.

Инцидент произошел в июне 2019 года, однако широкую огласку получил лишь сейчас. Хоул вызвала полицию, так как ее муж заявлял, что покончит с собой, передает издание Vice со ссылкой на судебный иск.

Однако на вызов прибыла не группа помощи в кризисных ситуациях, а спецназ. Офицер Остин Уэйгспэк потребовал от мужчины сдаться, а после выстрелил в него.

Адвокат Хоул Джеффри Розенблюм заявил, что, вызывая полицию, женщина не упоминала про угрозу своей жизни. Днем ранее она уже обращалась к полиции по тем же причинам, тогда прибыла группа помощи в кризисных ситуациях. Однако эксперты пришли к выводу, что мужчина не представляет угрозы для себя или окружающих.

Эдвард Маккинни, представляющий интересы городских властей и офицера Уэйгспэка, утверждает, что в момент приезда спецназа муж Хоул представлял опасность для окружающих: он был зол, что жена вызвала полицию, направлялся к ней с ружьем и не реагировал на требования бросить оружие.

Напомним, в 2017 году в США полицейский застрелил невооруженного 28-летнего мужчину в результате розыгрыша, устроенного геймерами из-за ссоры.





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