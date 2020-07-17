Внебрачная дочь князя Монако Альбера Жасмин Гримальди заразилась коронавирусом: “Я соблюдала все правила, но все равно заболела”

17.07.2020, 10:15, Разное

Внучка Грейс Келли, внебрачная дочь князя Монако Альбера II и начинающая певица – 28-летняя Жасмин Грейс Гримальди – несколько часов назад объявила в Instagram, что больна COVID-19: она записала эмоциональное видео, в котором едва сдерживает слезы. Звонок из больницы с сообщением о положительном результате теста она получила утром и, по ее словам, расплакалась, ведь за последние месяцы она потеряла несколько друзей из-за коронавируса.

Сегодня мне пришлось примириться с некоторыми новостями. Утром мне позвонили из больницы и сказали, что у меня положительный результат на COVID-19… Но не это стало шоком для меня, ведь за последнюю неделю у меня были все симптомы. Просто я была очень осторожна все это время. Я соблюдала социальную дистанцию. Я выходила из дома только за продуктами, всегда носила защитную маску и постоянно пользовалась санитайзером. Надеюсь, я смогу помочь этим заявлением хотя бы одному человеку, потому что всю прошедшую неделю я действительно очень плохо себя чувствовала.

Сначала я ощутила першение в горле – совсем легкое. Далее поднялась температура и появился озноб. Высокая температура держалась три или четыре дня. Я старалась отдыхать так много, как это было возможно. Я не теряла вкусовые ощущения или обоняние, но мой аппетит заметно снизился. У меня начались мигрени, это было очень изнурительно, просто выбило меня из колеи. Я пыталась постоянно спать, но это было мучительно и изматывающе.

Также Жасмин призвала своих подписчиков не относиться к коронавирусу легко:

Ты думаешь, что это никогда с тобой не случится, но я была очень осторожна. Мы не знаем об этом вирусе ничего, и даже если мы молоды, мы можем оказаться недостаточно устойчивыми для борьбы с ним. Не желаю никому такое пережить! Нам не дано знать, как наше тело справится с вирусом, я – та, которой удалось выжить, я прошла через это и очень за это благодарна. Но этот вирус не делает различий… Я потеряла нескольких друзей из-за него, было много потерь за этот год, это очень тяжело!

После всего сказанного Жасмин, которая проживает в Нью-Йорке, обратилась к американцам с призывом все же носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами.

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Публикация от JazminGraceGrimaldi (@jazmingrimaldi)14 Июл 2020 в 7:11 PDT

Напомним, до брака с Шарлен Уиттсток у князя Альбера II была насыщенная личная жизнь, в результате которой у него появилось двое внебрачных детей. Каждого из них он до последнего не хотел признавать, и изменить решение его заставляли лишь тесты ДНК. О том, что Жасмин Грейс Гримальди – дочь самого князя Монако, было объявлено миру лишь в 2006 году, когда девочке исполнилось 14 лет. Все это время она жила в США, о ее отношениях с отцом ничего не было известно.

Только в июле 2015-го Жасмин решила выйти из тени и дать свое первое в жизни интервью – журналу Harper’s Bazaar.

Когда в СМИ появилась эта новость, мне было всего 14, у меня только началась учеба в старших классах. Это трудное время для любого подростка, на меня было направлено столько внимания. Но я знала, что в один день это пройдет. Я с большим нетерпением ждала момента встречи с отцом. Мне хотелось познакомиться с ним, узнать его, и чтобы он узнал меня. Здорово, что случилось именно так, как случилось. С тех пор у нас с ним замечательные отношения, – рассказывала тогда Жасмин.