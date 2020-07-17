Эксперты назвали полезные для почек продукты

17.07.2020, 10:09, Разное

Специалисты рассказали, что существуют продукты, употребление которых поможет поддержать функцию почек. Также они защитят органы, постоянно фильтрующие токсины из организма.

Корейская ассоциация урологов сообщает, что в лимонном соке есть вещества-цитраты, связывающие избыток кальция и предотвращая возникновение камней и кристаллов в почках. Эксперты Американского общества нефрологов напоминают, что в рационе человека должны быть яблоки. У любителей такого фрукта почечнокаменная болезнь возникает до 45% реже, чем среди людей, кто фрукт игнорирует. Ученые полагают, что это происходит благодаря пектину, разновидности клетчатки, которая улучшает регулировку уровня холестерина и сахара в крови.

Также человеку полезна гречневая каша, в которой много белка, железа, витаминов группы B, магний и цинк. Опыты показали, что экстракт гречихи помогает восстановить повреждение почек при диабете. Не стоит забывать и о полезных свойствах имбиря. Антиоксиданты, оказывающие противовоспалительные и защитные действия при повреждениях почек, вызванной фруктозой. Ученые полагают, что людям, болеющим диабетом, нужно в меню добавлять имбирь для поддержания почек.

Также эксперты заявляют, что в брюссельской, белокочанной, цветной капусте есть железо, кальций, селен, цинк, марганец, гликозиды горчичного масла. Исследования подтверждают о влиянии таких соединений на уменьшение риска развития рака. Регулярное употребление крестоцветных овощей понижает риск и новообразований почек.