Первый смартфон на MediaTek получил ОС Android 11

17.07.2020, 9:53, Разное

На рынке мобильных устройств появился первый смартфон, работающий на платформе SoC MediaTek. Аппарат получил новейшую версию ОС Android 11 и уже проходит бета-тесты.

Грядущая новинка программного обеспечения «умных» телефонов, одиннадцатая модификация операционной системы Android, уже проходит испытания. На ресурсе бренда Tecno к тестированию Beta-версии могут присоединиться все желающие. Однако до этого времени все проверки работоспособности ОС проходили на мощных процессорах Qualcomm от Snapdragon. Теперь же появилась возможность опробовать работу Android 11 на SoC MediaTek.

Первым смартфоном, работа которого обеспечивается платформой MediaTek, стал Tecno Pouvoir 4. Владельцы устройства уже сейчас присоединяются к программе beta-тестирования Android 11. В аппарате установлена однокристальная система MT6761 от MediaTek, традиционно называемая Helio A22. Стоит отметить, что и ранее компания Tecno была участницей проверки новой операционной системы от Android.

В прошлом году на игровом смартфоне Spark 3 Pro с тем же процессором Helio A22 тестировали Android 10. При этом пользователи сразу же были предупреждены о возможных неполадках. Из-за недоработок ОС она может привести к проблемам с программами, батареей, камерами, а также со стабильностью и производительностью аппарата. Организаторы испытаний напоминают, что при пользовании тестовым вариантом операционной системы Android 11 возможна некорректная работа финансовых и банковских приложений.