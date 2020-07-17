Результаты ЕГЭ по химии потребовали отменить из-за сложности заданий

17.07.2020, 9:53, Новости дня

На сайте Change.org появились несколько петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий ЕГЭ по химии и с требованием аннулировать результаты экзамена.

«Задания были в три-четыре раза сложнее, чем можно было проработать на сайтах «Решу ЕГЭ», «Фипи» и других материалах для подготовки к ЕГЭ», – цитирует «Росбалт» автора петиции Татьяну Якушину.

Женщина создала петицию, адресованную напрямую президенту РФ Владимиру Путину. Петицию подписали не только родители и учителя, но и сами выпускники.

Автор другой петиции химик-технолог Сергей Арутюнян подчеркнул, что эти задания ЕГЭ подходят скорее для профессиональных химиков, чем для выпускников школ.

По его словам, на официальных сайтах для подготовки к ЕГЭ публиковались совсем не такие задания, как на экзамене.

«Работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов <…> На сегодняшнем экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!», – говорится в сообщении еще одной петиции.

Всего было создано не менее четырех петиций. Их подписали уже более 300 человек.

Ранее ЕГЭ по химии в Астраханской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Тыва перенесли на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников.