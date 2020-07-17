 

Уставшая от упреков Лера Кудрявцева послала подальше «друзей» по шоу-бизнесу

17.07.2020, 9:53, Разное

Российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что послала подальше «друзей» по шоу-бизнесу. Сделала она это по той причине, что ей надоело выслушивать упреки и обвинения в свой адрес.
По словам Леры Кудрявцевой, с некоторых пор она не стремится нравиться всем. Даже коллеги периодически упрекали ее за позднее материнство и обвиняли в оказании неких эскорт-услуг. Тогда один из подписчиков в Instagram предложил прекратить общение с такими коллегами. На это телеведущая ответила, что с некоторыми «друзьями» по шоу-бизнесу она так и сделала.

Лера Кудрявцева много и откровенно разговаривает с поклонниками в Сети, особенно о своем 49-летнем возрасте. Она не отрицает использования фотошопа, чтобы выглядеть моложе, но принимает свой возраст с весельем и задором. Телеведущая отметила, что сейчас ее сыну 30 лет, а внуку недавно исполнилось два года, и это делает ее счастливой.





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