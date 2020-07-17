СБУ на границе с Россией изъяла у ветерана спецназа КГБ 50 медалей «75 лет Великой Победы»

17.07.2020, 9:48, Новости дня

СБУ задержала на границе с Россией ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад», участника войны в Афганистане, бывшего заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева. У него изъяты 50 медалей «75 лет Великой Победы», сообщил глава Харьковской городской организации «Оппозиционная Платформа – За Жизнь» Андрей Лесик.

Лесик сообщил в Facebook, что сотрудники СБУ изъяли у Исаева 50 медалей «75 лет Великой Победы» предназначенных для ветеранов Харькова.

Инцидент, по его словам, произошел еще в ночь на 13 июля. Исаев «был задержан и подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном ВОВ».

Указывается, что в отношении Исаева может быть заведено дело по статье «Изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики».

В СБУ подтвердили информацию об изъятии медалей, передает портал «Страна.UA».

Отмечается, что якобы также изъяты удостоверения к медалям, выданные «Международным союзом советских офицеров».

Ранее на Украине раскритиковали «культ Победы». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Украине ветеранов и поздравляют, и оскорбляют.