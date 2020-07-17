 

Израиль ввел частичный карантин по выходным

17.07.2020, 9:48, Новости дня

Правительство Израиля в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом приняло решение ввести частичный режим изоляции по выходным, которые в стране длятся с пятницы до воскресенья, информирует издание «Едиот ахронот».

«Поскольку выявляемое за день количество случаев инфекции приблизилось к 1800, а число тяжело больных удваивается каждый день, я говорил с министром обороны Бенни Ганцем, главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом и министром науки Изхаром Шаем о краткосрочных мерах с целью избежать масштабной изоляции», – передает «Интерфакс» слова премьера Израиля Биньямин Нетаньяху после заседания кабинета министров.

В соответствии с новыми правилами на выходные будут закрыты магазины, торгующие товарами не первостепенной важности, ТЦ, зоопарки, музеи, салоны красоты и парикмахерские. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу, жителям также разрешено покидать дома. Однако во все дни без исключения собрания людей будет ограничены числом в 20 человек снаружи и 10 в помещении. Вновь закроются бассейны и тренажерные залы.

Также в пятницу должно быть принято решение по поводу работы школ и детских садов. По данным «Едиот ахронот», до 24 июля может поступить распоряжение к жителям не покидать свои дома по выходным, но для подобной меры правительство должно получить согласие парламента.

В конце июня минздрав Израиля сообщил о резком росте случаев коронавируса в стране. Скачок заболеваемости произошел в Ашдоте и Бат-Яме, власти которых ввели ограничение на посещение пляжей и запретили собираться в группы более десяти человек.

Напомним, в среду министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн заявил, что в связи с быстрым распространением коронавируса власти Израиля могут повторно объявить карантин.





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