Ученые в США попросили Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия

17.07.2020, 9:30, Новости дня

Десятки ведущих американских ученых призвали президента США Дональда Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия.

«Испытания ядерного оружия могут увеличить риск новой гонки ядерного вооружения, а также непреднамеренной или преднамеренной ядерной войны», – передает «Интерфакс» текст письма примерно 70 ученых, направленного американскому лидеру по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия в штате Нью-Мексико «Тринити».

«В соответствии с устоявшейся традицией выступления ученых против ядерного оружия из-за его вредоносного влияния как на человечество, так и на планету, мы просим власти США воздержаться от планов по проведению ядерных испытаний», – отмечается в письме.

Среди десятков ученых, подписавших послание Трампу, было около 10 нобелевских лауреатов.

Они также указали, что возобновление ядерных испытаний США «даст зеленый свет» другим странам, например, КНДР, Индии и Пакистану, для активизации работ в этой сфере.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва не будет отказываться от моратория на проведение испытаний ядерного оружия, пока его соблюдают другие участники договора.

До этого в американских СМИ появилась информация, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.