 

Человечеству спрогнозировано массовое вымирание к 2100 году

17.07.2020, 9:30, Разное

Американские исследователи пришли к выводу, что к 2100 году произойдет массовое вымирание человечества. Его численность может сократиться на 1 млрд человек, а вероятной причиной данного явления называют всеобщее образование и распространение контрацептивов.
По словам экспертов, на сегодняшний день численность населения составляет 7,59 млрд человек. К 2064 году она возрастет до 9,73 млрд, но к 2100 году должен состояться значительный спад до 8,79 млрд человек. При этом изменения произойдут не из-за катаклизмов или глобального потепления, а продвижения образования и распространения контрацептивов в странах Африки, Ближнего Востока и Азии.

Такие выводы специалисты сделали, когда изучили проект Global Burden Disease, в котором были учтены данные по смертности, миграции и репродуктивной способности человечества. Уже сейчас в некоторых странах замедлился демографический рост из-за данных факторов.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Аэростатчики

16.06 / Ученые создали носимый пластырь для эффективности лечения рака кожи

08.06 / Флагманский Xiaomi Mi 10 не приносит прибыли производителю

25.06 / Зои Дешанель и Джейкоб Печеник официально расторгли брак: детали развода

31.05 / Мнение: Как рождаются фейки про СССР

18.05 / Россиянам предложили урезать пенсию

23.05 / Освобождение памяти

21.05 / Первые австралийцы сосуществовали с огромными ящерицами и кенгуру

28.05 / Как вам такое от Илона Маска?

05.07 / Алена Водонаева заявила о продаже своего Porsche за 4 миллиона рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска