Человечеству спрогнозировано массовое вымирание к 2100 году

17.07.2020, 9:30, Разное

Американские исследователи пришли к выводу, что к 2100 году произойдет массовое вымирание человечества. Его численность может сократиться на 1 млрд человек, а вероятной причиной данного явления называют всеобщее образование и распространение контрацептивов.

По словам экспертов, на сегодняшний день численность населения составляет 7,59 млрд человек. К 2064 году она возрастет до 9,73 млрд, но к 2100 году должен состояться значительный спад до 8,79 млрд человек. При этом изменения произойдут не из-за катаклизмов или глобального потепления, а продвижения образования и распространения контрацептивов в странах Африки, Ближнего Востока и Азии.

Такие выводы специалисты сделали, когда изучили проект Global Burden Disease, в котором были учтены данные по смертности, миграции и репродуктивной способности человечества. Уже сейчас в некоторых странах замедлился демографический рост из-за данных факторов.