В России удвоилось количество некачественных детских товаров

17.07.2020, 9:23, Разное

Специалисты Роспотребнадзора отметили увеличение количества некачественных товаров для детей в магазинах России. Если в 2013 году их доля составляла 5,2%, то в 2019-м – уже 10,3%.

Больше всего претензий у экспертов к одежде и обуви. Зачастую на этой продукции не указана страна-изготовитель или отсутствует какая-либо маркировка. Возникают вопросы и к игрушкам, в составе которых обнаруживали вредные для детей красители, пишут “Известия”.