 

В России утверждают, что разработали «антигравитационный двигатель»

17.07.2020, 9:13, Разное

Россиянин Владимир Леонов создал прибор, при помощи которого «впервые в мире были зарегистрированы четкие следы частиц тeмной материи», утверждает военный обозреватель Александр Артамонов на страницах государственного военно-патриотического еженедельника «Звезда», курируемого Минобороны России.

Издание утверждает, что «результаты открытия были описаны в статье, вышедшей на английском языке» и основаны на теории Суперобъединения, выводящей «российскую науку в мировые лидеры». «Опираясь на теорию Суперобъединения, исследователь создал антигравитационный квантовый двигатель (КвД) и запустил источник холодного [ядерного] синтеза на электрон-позитронной плазме. Работоспособность аппарата была подтверждена британскими учеными», — уверяет еженедельник.

Издание пишет, что подобную деятельность Леонова в Российской академии наук (РАН) считают лженаукой. Россиянин, как пишет «Звезда», говорит, что если бы его работы были поддержаны в 2000 году президентом России Владимиром Путиным, «то мы уже сейчас летали бы на Луну и Марс, получив, кроме всего прочего, дополнительный источник дохода».

Издание, курируемое Минобороны, пишет, что к деятельности Леонова проявляют интерес в Великобритании. «Вместо того чтобы предоставить ученому все необходимые условия, его продолжают упорно загонять туда, откуда уже нет возврата. Когда-то той дорогой уже проследовал и Игорь Сикорский, и многие другие», — заключает «Звезда», называя Леонова «основоположником квантовой энергетики».

Напомним, что в марте 2019 года «Военно-промышленный курьер» сообщил, что по инициативе заместителя гендиректора «Роскосмоса» Ивана Харченко разработано техническое задание, предполагающее создание демонстрационного образца «квантового двигателя». Тогда же советник генерального директора по науке госкорпорации Александр Блошенко, в настоящее время занимающий должность исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке, заявил, что в госкорпорации знают позицию РАН относительно «квантового двигателя» и разделяют ее сдержанность, однако не готовы сразу отвергать новые теории, поскольку ко многим основополагающим научным открытиям ученые поначалу относились скептически.

В феврале того же года в официальном журнале Минобороны России «Армейский вестник» появилась публикация обозревателя Николая Пороскова «Суперсолдат для войн будущего», в которой утверждалось, что российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем.





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