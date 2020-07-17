«Новый Джокер»: Любовь Толкалина в образе ведьмы испугала поклонников

17.07.2020, 9:09, Разное

Любовь Толкалина испугала подписчиков образом ведьмы. Гоша Куценко сравнил актрису с героем американского фильма Джокером.

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала новый снимок, где ее сфотографировали в мистическом образе, вызвавшем страх у фанатов. Лицо актрисы, искаженное жуткой гримасой, снято крупным планом, глаза противоестественного белого оттенка, а под ними растеклась туш. Руки артистки обращены вперед, будто желая захватить жертву. Под фото она предложила подписчикам пообниматься с утра.

Юмор актрисы поняли не все и написали, что с таким жутким образом шутить нельзя, но некоторым подписчикам юмор понравился. Среди таких оказался и Гоша Куценко, который стал сравнивать обличие с персонажем картины Тодда Филлипса, посчитав ее новым Джокером.