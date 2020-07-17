Эксперт заявил о прохождении всеми регионами РФ пика эпидемии

17.07.2020, 9:08, Новости дня

Официальная статистика показывает, что все регионы РФ прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Можно говорить о том, что во всех регионах РФ пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», – передает РИА «Новости» слова Тавадяна.

«Если посмотреть на карту, то видно, какова динамика распространения заболевания. В регионах, окрашенных «зеленым» цветом, фиксируется существенное снижение заболеваемости, «желтым» показаны регионы с медленным снижением, в «светло-красных» регионах положение удовлетворительное, ожидается снижение, «красные» же регионы еще находятся в зоне сильной турбулентности (индекс заболеваемости выше единицы)», – сказал он.

Как отметил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R. R – это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.

Математик уточнил, что в группу «зеленых» регионов входят: Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тува, Забайкалье, Приморье, Дагестан, Калмыкия и Чечня.

По расчетам Тавадяна, к «желтым» регионам относятся: Новгородская, Тульская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Челябинская, Ярославская, Владимирская, Ростовская, Тамбовская, Ивановская, Ленинградская, Иркутская, Волгоградская, Нижегородская, Калужская и Ульяновская области, а также Северная Осетия, Чукотка, Кабардино-Балкария, Карелия, Ингушетия, Татарстан, Республика Алтай, Камчатка, Якутия, Мордовия, Марий Эл, Ставрополье, Москва, Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

Ученый включил в группу «светло-красных» регионов: Калининградскую, Архангельскую, Смоленскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую, Астраханскую, Омскую, Костромскую, Свердловскую, Тюменскую и Вологодскую области, а также Башкирию, Бурятию, Чувашию, Хакасию, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий округ, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

«К регионам с пока еще сложной ситуацией (к «красным» – ред.) следует отнести Оренбургскую область, Коми, Севастополь, Орловскую область, Мурманскую область, Самарскую область, Кемеровскую область, Кировскую область, Удмуртию, Ненецкий АО, Еврейскую АО, Крым, Сахалинскую область, Курганскую область и Алтайский край», – сказал Тавадян.

Кроме того, ученый отметил ряд регионов, где статистика требует уточнения.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 6428 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 752 797 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 531 692 человек, из них 8443 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 167 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 11 937 человек. Накануне, 15 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6422. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на шесть.