Впустивший убийцу в детсад охранник осужден в Нарьян-Маре

17.07.2020, 9:08, Новости дня

Охранника, впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, приговорили к двум с половиной годам колонии, информирует Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Также с него в пользу потерпевших взыскана «компенсация морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому».

Свою вину охранник признал частично и отметил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Напомним, осенью 2019 года мужчина зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.

Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать убийце.

В убийстве заподозрили 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева, который объяснил свои действия «голосами в голове». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.