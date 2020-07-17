Боевики “ДНР” распространяют информацию, что погибший на Донбассе морпех был наемником из США

17.07.2020, 9:06, Новости дня

Боевики “ДНР” на подконтрольных ресурсах распространяют информацию о том, что подорвавшийся на мине 13 июля украинский военнослужащий был наемником из США. Такую версию высказал один из главарей боевиков Эдуард Басурин, пишет местное агентство ДАН.

“Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас, имеющий опыт боевых действий в Ираке. Известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации, Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами”, – сказал Басурин.

Утром 13 июля в районе Зайцево боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

При попытке эвакуировать тело был убит украинский медик, ранение получил также боец 35-й бригады морской пехоты.

14 июля стало известно, что тело погибшего военнослужащего, которого пытались эвакуировать, боевики забрали на не подконтрольную Украине территорию. На следующий день боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего.

В командовании Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сообщили, что погибший – офицер-морпех Дмитрий Красногрудь.