В Украине третьи сутки более 800 новых случаев коронавируса, за день больше выздоровело, чем заразилось
17.07.2020, 9:06, Новости дня
За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 17 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Это на 39 меньше, чем накануне, но третьи сутки в Украине фиксируется больше 800 новых случаев заражения. До этого в течение трех дней было менее 700 новых случаев.
Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1456 человек (+11 за сутки). Вылечилось 29 769 больных (+838 за сутки), 26 039 продолжают болеть.
Таким образом, в Украине за прошедшие сутки больше выздоровевших, чем заразившихся.
Больше всего новых случаев заражения было выявлено во Львовской (132) и Ровенской (88) областях.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что сейчас в больницах находится 3867 человек с коронавирусом, в том числе 92 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, остальные лечатся дома.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 854 064 тестирования на коронавирус (в том числе 13 108 – за последние сутки), еще 420 369 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской области и Киеве:
Винницкая область – 2253;
Волынская область – 3188;
Днепропетровская область – 1174;
Донецкая область – 781;
Житомирская область – 1580;
Закарпатская область – 4229;
Запорожская область – 658;
Ивано-Франковская область – 3309;
Киев – 6689;
Киевская область – 3184;
Кировоградская область – 677;
Луганская область – 100;
Львовская область – 7754;
Николаевская область – 504;
Одесская область – 2435;
Полтавская область – 347;
Ровенская область – 4940;
Сумская область – 352;
Тернопольская область – 2358;
Харьковская область – 2909;
Херсонская область – 207;
Хмельницкая область – 942;
Черкасская область – 800;
Черновицкая область – 5262;
Черниговская область – 632.
Підтверджено 57 264 випадки COVID-19, з них 29 769 одужали, 1456 померли. Протягом останньої доби лабораторно…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 16. juuli 2020
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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