Мнение: Начальник полиции Нью-Йорка стоял на коленях за черных – и получил по голове

17.07.2020, 9:00, Разное

Посмотрите на это фото. Это Теренс Монахэн, новоявленный расист. Весь в крови. Зря преклонял колено перед черными буквально две недели назад. Расистом его называют за речь, которую он толкнул вчера, призвав остановить «цветной беспредел» и убрать подонков с улиц своего города. А его послушают – он начальник полиции. Беспредел «цветной», потому что белые в этом тоже участвуют. Ну и цветные. Притом, что очень многие белые и состоятельные граждане покинули Нью-Йорк, уехав в пригород, некоторые даже бросили свои дома.

В тот момент ему помогал, кстати, стирать кровь со лба проезжавший мимо черный пожилой афроамериканец. Митингующие Black Live Matter просто отделали полицейских тростью. Троих. Теренса Монахэна тоже.

У Теренса – травма головы, сотрясение, перелом пальца. Офицеры, которые были рядом, с серьезными увечьями в больнице. Их тоже били. Правда, при этом они задерживали черного преступника с наркотиками. Не демонстранта, подчеркивается в отчете полиции, опубликованном публично. Но какое дело нападавшему, когда он видит, что белые полицейские тащат к машине черного? Он хватает трость и лупит полицейских. А они даже не могу применить оружие. Боятся.

Нью-Йорк – потрясающий город, где правят демократы, мэр города – Билл Де Блазио – написал на башне Трампа «BLM» краской из баллончика, приветствуя протесты (приведя Трампа в ярость – «я отлично относился к де Блазио, но он же делает все, чтобы удешевить недвижимость в этом районе» – у него свои бизнесовые интересы), тут прививают всем толерантность и наилучшие западные ценности – американскую мечту – веру в доллар, расовое равенство, любовь к Богу, да-да, в базовых постулатах американской нации Вера тоже играет огромную роль, терпимость к однополым отношениям, ко всем лицам с половыми девиациями, если они не переходят границы, трансгендеры здесь ощущают себя прекрасно, а границы девиаций отодвигаются все дальше и дальше.

Начальник полиции Монахэн отдал приказ – арестовать нападавшего и всех без исключения, кто был около и бездействовал. Мирных демонстрантов тоже. Его терпение лопнуло.

Как у людей проясняется в голове, когда на череп опускается жеcткая трость.

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