 

Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

17.07.2020, 8:48, Новости дня

Порядка 10 тыс. паломников приняли участие в Царском крестном ходе от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В сообщении епархии указывается, что 10 тыс. человек приняли участие в Царском крестном ходе, передает РИА «Новости».

«Около 6.00 (4.00 мск) колонна крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встречала колокольным звоном», – рассказали в епархии.

Отмечается, что в связи с ситуацией распространения коронавируса участникам богослужений и крестного хода измерялась температура, выдавались маски, также паломники были обеспечены дезинфекторами для обработки рук.

На протяжении маршрута волонтеры раздавали бутылки с питьевой водой и напоминали о соблюдении социальной дистанции.

Традиционно Царский крестный ход проводится в годовщину гибели императора Николая II. После ночной литургии участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от храма на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около пяти-шести часов.

Члены семьи последнего императора Российского Николая II были причислены к лику святых как мученики в 1981 году Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). В 2000 году они были канонизированы Русской православной церковью как царственные страстотерпцы.

Старшей из убитых царских дочерей, Ольге, было 22 года, Татьяне – 21, Марии – 19, Анастасии – 17 лет. Цесаревичу Алексею на момент расстрела было 13 лет.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

16.06 / Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве

19.05 / McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудникам по всему миру

08.06 / Активисты ОНФ поздравили соцработников Москвы с праздником

17.06 / Общество: Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

14.05 / Бесплатная раздача GTA V обрушила онлайн-магазин компьютерных игр

18.05 / Провидица с шаром. Тунберг снялась в клипе Pearl Jam. Видео

18.05 / Барр: расследование истоков «российского дела» не приведет к обвинениям против Обамы

12.06 / У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, найдено 46 тел

14.06 / В России выявили почти девять тысяч новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска