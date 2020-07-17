 

Собянин оценил последствия коронавируса для экономики Москвы

17.07.2020, 8:48, Новости дня

Москва столкнулась с закрытием многих предприятий, и это коснулось каждого москвича, однако в столице создан свой запас прочности, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, очевидно, что наступил нефтяной кризис, «даже экономическая активность припала на мировых рынках». 

«Но когда у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинает лихорадить, промышленные предприятия начинают сбоить, строительный сектор останавливается – то есть вообще все, то, конечно, это касается каждого из нас, каждого москвича и города в целом», – сказал Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

Мэр столицы добавил, что в последние годы Москва создавала свои резервные фонды, которые помогли справится в период действия ограничительных мер из-за коронавируса.

«У нас же ни какого-то громадного резервного фонда, вернее он есть, но достаточно небольшой, нет фонда национального благосостояния, нет Центрального банка. Нам никто денег не подкинет и не напечатает. При этом мы все равно создавали этот резерв», – добавил мэр.

Ранее Собянин заявил, что реальную ситуацию с распространением коронавируса в Москве невозможно скрыть. Мэр пояснил, что уровень коллективного иммунитета жителей столицы позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Адвокаты Ефремова отказались общаться со СМИ

16.06 / После конфликта в Дагестане в полицию доставили около 90 граждан Азербайджана

25.06 / ХАМАС предупредил Израиль об объявлении войны в случае аннексии Западного берега

18.06 / В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

08.07 / В Конгрессе США предложили увеличить помощь Украине на 25 млн долларов

10.06 / Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

11.05 / Сутки на Донбассе. 15 обстрелов боевиков, ранены четверо украинских военных

09.06 / МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

19.06 / Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

26.06 / В Сети появились данные экзитполов по голосованию по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска