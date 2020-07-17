Французам придётся носить маски в общественных местах

17.07.2020, 8:35, Новости дня

Французское правительство опасается, что в страну идёт вторая волна коронавируса, поэтому там раньше, чем планировали изначально, вводят правило о ношении медицинских масок во всех учреждениях. Как передаёт France 24, со времён снятия карантина там зафиксировали всего 400 новых очагов заболевания, в том числе в отдалённых сельских районах.

Франция продолжает бороться с коронавирусом. Сейчас там делают ношение масок обязательным — раньше, чем предполагалось. Решение вступает в силу на следующей неделе.

ЖАН КАСТО, премьер-министр Франции: Так что я предложил усилить обязательства по ношению масок во всех закрытых помещениях, где принимают клиентов. В особенности — в магазинах, на которые сейчас это правило не распространяется. Для этого необходимо принять указ.

Это не единственная мера из арсенала. Премьер-министр также заявил, что Франция усиливает проверку в отношении всех, кто прибывает в страну из мест, где статистика по вирусу хуже. Но над точностью и потенциалом тестов ещё будут работать. Также уберут препятствия для сдачи тестов, например, необходимость предписания врача.

Правительство призывает население не ослаблять свои усилия, хотя экономика восстанавливается. При этом есть опасения по поводу второй волны.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Мы следим за целым рядом показателей, на основании которых я могу сказать, что есть слабые сигналы, что эпидемия снова начинается. Это число вызовов врачей, вызовов скорой помощи, число поступающих в больницы. Поэтому я прошу французов быть особенно внимательными. Вам не нужен указ, чтобы проявлять бдительность и активность в борьбе против коронавируса.

Во Франции, с тех пор как сняли карантин два месяца назад, отметили почти 400 очагов заболевания, особенно в районе Парижа и в юго-западном регионе Новая Аквитания. Но недавно в преимущественно сельском департаменте Майен далеко на западе от Парижа начали массово тестировать и отслеживать население. Там количество заболеваний превысило официальный уровень объявления тревоги, который составляет 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Дата выхода в эфир 16 июля 2020 года.